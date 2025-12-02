Mit den Zahlen zum dritten Quartal ist der Knoten bei Acast geplatzt. Denn der Betreiber einer Podcast-Monetarisierungsplattform hat gezeigt, das wachstumsstarke Business auch unter dem Strich auf profitable Beine stellen zu können. Indes arbeitet Acast weiter an seiner Reichweite. Vergangene Woche konnte die Gesellschaft einen Deal mit M Publicité von der Groupe Le Monde verkünden.Durch die aufgesetzte Partnerschaft erhält Acast die Rechte für den Verkauf von Werbung, das Hosting und den Vertrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär