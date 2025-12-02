Mit den Zahlen zum dritten Quartal ist der Knoten bei Acast geplatzt. Denn der Betreiber einer Podcast-Monetarisierungsplattform hat gezeigt, das wachstumsstarke Business auch unter dem Strich auf profitable Beine stellen zu können. Indes arbeitet Acast weiter an seiner Reichweite. Vergangene Woche konnte die Gesellschaft einen Deal mit M Publicité von der Groupe Le Monde verkünden.Durch die aufgesetzte Partnerschaft erhält Acast die Rechte für den Verkauf von Werbung, das Hosting und den Vertrieb ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.