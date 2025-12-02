Die Rheinmetall-Aktie hat zum Wochenauftakt Kursverluste verzeichnet. Grund dafür waren unter anderem diplomatische Signale aus den USA und der Ukraine vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Doch noch mehr als ein Waffenstillstand in der Ukraine könnte eine mögliche Übergewinnsteuer den Kurs belasten.Je länger Europas Wiederaufrüstung läuft, desto größer wird das Risiko, dass Rheinmetall nicht nur Panzer und Munition liefert, sondern irgendwann auch ein neues Feindbild: "Kriegsgewinne" auf Kosten ...

