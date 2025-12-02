Die Allianz bewegt sich wieder zurück in Richtung des Jahreshochs von 380,30 Euro. Am Dienstag erhält die Aktie unter anderem Rückenwind von der Analystenseite. Berenberg stuft die Aktie weiterhin als Kauf ein und sieht den fairen Kurs oberhalb von 400 Euro. Auch in Sachen Dividende sind die Experten zuversichtlich.Berenberg bleibt für die Allianz bullisch: Die Privatbank bestätigt das "Buy"-Votum und sieht den fairen Wert bei 431 Euro. Rückenwind liefert laut Analyst Michael Huttner der Rückblick ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.