Vancouver, British Columbia, 2. Dezember 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt den Abschluss der Übernahme der Landvermessungs- und Inspektionsfirma Smith Surveying Group LLC mit Sitz in Jacksonville (Florida) bekannt. Diese Firma verfügt über langjährige Erfahrungen und einen Kundenstamm aus den Bereichen Kommunalwesen, Luftfahrt und Handel. Mit dieser 13. Firmenübernahme im Drone-as-a-Service-Segment stärkt das Unternehmen sein Dienstleistungsangebot für den Regierungs- und Luftfahrtsektor in einer der wachstumsstärksten Ballungsräume Floridas, der auch für seine Präsenz in der Luft- und Raumfahrt bekannt ist.

"Smith Surveying Group kann mit einer langen Firmentradition und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen zu Kundengruppen im Großraum Jacksonville aufwarten. Hier bietet sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten für den Einsatz unserer Drone-as-a-Service-Lösungen in wichtigen Vertikalmärkten wie Transport, öffentlicher Bau, Versorgungswesen, Gewerbe und Vermessung in der Küstenentwicklung", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Im Luftfahrtmarkt Floridas wird aktuell enorm in den Ausbau und in die Modernisierung von Flughäfen investiert. Das beflügelt die Nachfrage nach schnellen und effizienten Vermessungs- und Inspektionsdiensten unter Einsatz von Drohnen, und wir sind in der Lage, diesen Bedarf bestens bedienen."

Die Smith Surveying Group wurde im Jahr 1988 gegründet und ist im öffentlichen und gewerblichen Sektor der Stadt Jacksonville fest verankert und in viele Infrastruktur-, Entwicklungs- und Landnutzungsprojekte in der Region eingebunden. Zusammen mit der kürzlichen Übernahme der in Jacksonville ansässigen Firma A&J Land Surveyors, Inc., die ebenfalls für ihr Know-how in den Bereichen Luftfahrt, Infrastruktur und Versorgungswesen bekannt ist, ist ZenaTech mit seinem Drone-as-a-Service-Angebot bestens gerüstet, um sich innerhalb und außerhalb der Region ein starkes Standbein aufzubauen.

Die laufenden Investitionen Floridas in Luftfahrt und Infrastruktur kurbeln diese Entwicklung noch zusätzlich an, wenn man bedenkt, dass im Haushalt 2025/26 des Bundesstaates über 345 Millionen Dollar für die Modernisierung, Erweiterung und Instandhaltung von Flughäfen vorgesehen sind. Dies führt zu einer starken Nachfrage nach drohnenbasierten Baulandvermessungsdiensten. Die komplexe Küstenumgebung und die expandierenden Handelskorridore von Jacksonville schaffen ebenfalls einen wachsenden Bedarf an Diensten im Bereich der Umweltüberwachung, hydrografischen Vermessung und Bauaufsicht. Dank dieser Neuübernahme ist ZenaTech in der Lage, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und fortschrittliche drohnenbasierte Daten für eine Vielzahl von Anwendungen bereitzustellen, die eine nachhaltige Entwicklung und resiliente Infrastruktur unterstützen.

Das Drone-as-a-Service-(DaaS)-Modell von ZenaTech bietet Unternehmens- und Regierungskunden flexiblen und bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu Drohnendienstleistungen für Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung, Präzisionslandwirtschaft und andere Dienstleistungen, ohne dass unmittelbare Kosten oder der Betriebsaufwand einer Eigentümerschaft anfallen. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die für Drohneninnovationen bereit sind, baut ZenaTech ein globales Multi-Service-DaaS-Netzwerk auf, das auf bestehenden Kunden und wiederkehrenden Umsätzen basiert.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Schutz, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmensoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Geschwindigkeit und Genauigkeit bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein US-amerikanisches DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, designt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf die Entwicklung multifunktionaler Drohnenlösungen für industrielle Inspektions-, Überwachungs-, Instandhaltungs-, Präzisionslandwirtschafts-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit wird die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft eingesetzt und wurde für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor verwendet. Die für Innenräume konzipierte Drohne https://www.zenatech.com/drone-technology-solutions/ wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "antizipieren", "anstreben", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82034Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82034&tr=1



