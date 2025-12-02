Die Bayer-Aktie hat heute satte 12,3 Prozent zugelegt. Auslöser war ein wichtiger Fortschritt in der Causa Glyphosat in den USA. AKTIONÄR-Leser der aktuellen Ausgabe konnten sich sogar über ein Plus von 50 Prozent freuen - und haben mit dem Turbo der Woche immer noch die Chance auf eine weitere Kursverdopplung.Der Solicitor General (Generalanwalt der Vereinigten Staaten) unterstützt den Antrag von Bayer auf Prüfung des Falls Durnell (DER AKTIONÄR berichtete). Aus Sicht des Konzerns ist dieser Rückhalt ...

