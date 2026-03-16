Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag stabilisiert. Die Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Ölpreise wieder etwas nachgaben. Bei den Einzelwerten im DAX standen zwei bei Privatanlegern beliebte Blue Chips im Fokus. Der deutsche Leitindex legte nach einem verhaltenen Handelsstart letztlich um ein halbes Prozent auf 23.564 Punkte zu. Der Nahost-Konflikt stand weiterhin im Fokus: Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump von Nato-Verbündeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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