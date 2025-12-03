EQS-News: Metavista3D, Inc.
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 2. Dezember 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung KI-basierter Displays widmet, die überragende räumliche Realitätserlebnisse ohne 3D-Brillen ermöglichen, freut sich, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt zu geben. Diese Ergebnisse unterstreichen das signifikante Umsatzwachstum, das durch neue Aufträge für die Technologie des Unternehmens erzielt wurde. Weitere Informationen finden Sie in den ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen und dem Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, "MD&A") für die drei und neun Monate, die am 30. September 2025 und 2024 endeten, veröffentlicht auf www.sedarplus.ca. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar angegeben.
Highlights des 3. Quartals 2025:
Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, kommentierte: "Wir sind von diesem starken Umsatzanstieg sehr erfreut. Wir erwarten im vierten Quartal eine noch stärkere Performance und sind überzeugt, dass wir für ein substanzielles Wachstum im kommenden Jahr gut positioniert sind."
Detailliertere Informationen zur finanziellen Performance des Unternehmens finden Sie unter:
Über Metavista3D
Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Nicht-IFRS-Kennzahlen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte nicht nach IFRS ermittelte Finanzkennzahlen und -verhältnisse aufgenommen, darunter die Bruttogewinnmarge. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen und -verhältnisse, ergänzend zu den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen, Investoren eine bessere Beurteilung der zugrunde liegenden Unternehmensleistung ermöglichen. Nicht nach IFRS ermittelte Finanzkennzahlen und -verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Daten dienen als zusätzliche Information und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die gemäß IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
