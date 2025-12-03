EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D berichtet starkes Finanzergebnis für das dritte Quartal mit 100 % Umsatzwachstum



03.12.2025 / 00:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 2. Dezember 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung KI-basierter Displays widmet, die überragende räumliche Realitätserlebnisse ohne 3D-Brillen ermöglichen, freut sich, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt zu geben. Diese Ergebnisse unterstreichen das signifikante Umsatzwachstum, das durch neue Aufträge für die Technologie des Unternehmens erzielt wurde. Weitere Informationen finden Sie in den ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen und dem Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, "MD&A") für die drei und neun Monate, die am 30. September 2025 und 2024 endeten, veröffentlicht auf www.sedarplus.ca . Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar angegeben. Highlights des 3. Quartals 2025: Neue Kundenaufträge generierten Umsatzerlöse in Höhe von 1.809.508 US-Dollar, was einem Anstieg von 100 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht.

Das Unternehmen erzielte eine Bruttogewinnmarge von ca. 23 %, was die verbesserte operative Effizienz und die wachsende Marktakzeptanz widerspiegelt. Die Bruttogewinnmarge ist definiert als Bruttogewinn dividiert durch den Gesamtumsatz. Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, kommentierte: "Wir sind von diesem starken Umsatzanstieg sehr erfreut. Wir erwarten im vierten Quartal eine noch stärkere Performance und sind überzeugt, dass wir für ein substanzielles Wachstum im kommenden Jahr gut positioniert sind." Detailliertere Informationen zur finanziellen Performance des Unternehmens finden Sie unter:

https://money.tmx.com/en/quote/DDD Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien, die eine brillenfreie 3D-Visualisierung von räumlichen Inhalten ermöglichen. Das Unternehmen hält ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Nicht-IFRS-Kennzahlen Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte nicht nach IFRS ermittelte Finanzkennzahlen und -verhältnisse aufgenommen, darunter die Bruttogewinnmarge. Das Management ist der Ansicht, dass diese nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen und -verhältnisse, ergänzend zu den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen, Investoren eine bessere Beurteilung der zugrunde liegenden Unternehmensleistung ermöglichen. Nicht nach IFRS ermittelte Finanzkennzahlen und -verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Daten dienen als zusätzliche Information und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die gemäß IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf unter anderem Geschäftsziele, erwartetes Wachstum, einschließlich des Wachstums im vierten Quartal, Betriebsergebnisse, Leistung, operative Effizienz und Marktdurchdringung, Geschäftsprojekte und -chancen, die Entwicklung und Erweiterung der Technologie des Unternehmens sowie Finanzergebnisse. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen, und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen des Marktes, des Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Veröffentlichungen des Unternehmens dargelegt sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Faktoren sind nicht als abschließend zu betrachten. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Solche Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (702) 518-3220 Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/276684 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/276684

News Source: Metavista3D, Inc.





03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News