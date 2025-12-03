Zug - Swiss Prime Site wird der neue Vermieter der Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group Services. Der Immobilienkonzern hat von einem privaten Eigentümer die Büroliegenschaft an der Pfingstweidstrasse in Zürich erworben, in dem die SIX seit 2016 in dem seinerzeit neu erstellen Gebäude als Einzelmieterin residiert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte SPS am Mittwoch mit. Die Akquisition stärke die Position des Unternehmens ...

