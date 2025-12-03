Zara-Eigentümer Inditex übertraf im dritten Quartal mit 9,8 Milliarden Euro Umsatz die Erwartungen und zeigte im November dank starker Nachfrage und robuster spanischer Wirtschaft erneut dynamisches Wachstum.Der Zara-Eigentümer Inditex gab bekannt, dass der Umsatz zu Beginn des vierten Quartals währungsbereinigt um 10,6 Prozent gestiegen ist und damit die Erwartungen der Analysten für den November-Zeitraum, der die wichtigen Black Friday-Verkäufe umfasst, übertroffen hat. Der spanische Fast-Fashion-Riese mit einem Börsenwert von 178 Milliarden US-Dollar meldet am Mittwoch außerdem einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro (11,41 Milliarden US-Dollar) für das am 31. Oktober beendete dritte …

