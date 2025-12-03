Toulouse - Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Mängeln an Rumpfteilen für die Modellfamilie A320 dürften nur 790 Passagierflugzeuge den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. Zuvor standen 820 im Plan. Internen Informationen zufolge muss der Hersteller Rumpfteile an mehr als 600 Maschinen überprüfen - die meisten davon sind noch ...

