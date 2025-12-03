Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch erneut leicht zugelegt. «Der Handel verläuft insgesamt ruhig und unaufgeregt, was sich auch in dem dünnen Handelsvolumen widerspiegelt», betonte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,29 Prozent auf 5.702,81 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor dagegen 0,21 Prozent auf 9.681,76 Punkte, während der Schweizer SMI kaum verändert tendierte. Zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab