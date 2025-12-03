Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch erneut leicht zugelegt. «Der Handel verläuft insgesamt ruhig und unaufgeregt, was sich auch in dem dünnen Handelsvolumen widerspiegelt», betonte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,29 Prozent auf 5.702,81 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor dagegen 0,21 Prozent auf 9.681,76 Punkte, während der Schweizer SMI kaum verändert tendierte. Zur ...

