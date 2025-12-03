Abonnenten des RuMaS Express-Service, die der empfohlenen Trading-Idee bei Wacker Neuson gefolgt sind, konnten einen beachtlichen Erfolg verzeichnen. Nachdem der Einstiegskurs am Dienstagnachmittag erreicht wurde, stieg die Aktie des Herstellers von Baugeräten und Kompaktmaschinen um beeindruckende 34 Prozent. Das Kursziel, das am Dienstagabend auf 26,00 Euro angehoben wurde, wurde bereits am heutigen Tag gegen 17:00 Uhr erreicht.Auch das vorgeschlagene ...

