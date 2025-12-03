Anzeige
Mittwoch, 03.12.2025
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
Frankfurt
03.12.25 | 08:08
8,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Medien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
03.12.2025 20:33 Uhr
249 Leser
PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 10.06.2025

DJ PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 10.06.2025

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG vom 10.06.2025

Planegg / Martinsried (pta000/03.12.2025/20:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900R5095181VD8H48 
Straße, Hausnr:        Am Klopferspitz 19 
PLZ:              82152 
Ort:              Planegg / Martinsried, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Ausübung von Finanzinstrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Phillip Campbell Geburtsdatum: 28.04.1972

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. PC Beteiligungsgesellschaft mbH

5. Datum der Schwellenberührung 11.06.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   4,10          0,00             4,10           500.000 
  letzte   0,00          94,10             94,10 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0005490601 0             20.502            0,00          4,10 
  Summe:                      20.502                         4,10

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen     Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder  Summe in %, wenn 5% oder 
                     höher              höher            höher 
-Phillip Campbell 
-PC Beteiligungsgesellschaft 4,10 
mbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 28.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Am Klopferspitz 19 
           82152 Planegg / Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764788400255 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 14:00 ET (19:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
