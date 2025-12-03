DJ PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 10.06.2025

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG vom 10.06.2025

Planegg / Martinsried (pta000/03.12.2025/20:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 529900R5095181VD8H48 Straße, Hausnr: Am Klopferspitz 19 PLZ: 82152 Ort: Planegg / Martinsried, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Ausübung von Finanzinstrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Phillip Campbell Geburtsdatum: 28.04.1972

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. PC Beteiligungsgesellschaft mbH

5. Datum der Schwellenberührung 11.06.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 4,10 0,00 4,10 500.000 letzte 0,00 94,10 94,10 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005490601 0 20.502 0,00 4,10 Summe: 20.502 4,10

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher -Phillip Campbell -PC Beteiligungsgesellschaft 4,10 mbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 28.11.2025

Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

