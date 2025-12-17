DJ PTA-News: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Erwerb von Beteiligungen an ersten sechs Portfoliounternehmen abgeschlossen

Planegg / Martinsried, Germany (pta000/17.12.2025/00:10 UTC+1)

• Transaktion ist der offizielle Beginn der Wachstumsplattform von Leo International Precision Health • LIPH bietet Investoren Zugang zum expandierenden asiatischen und globalen Gesundheits- und Life-Sciences-Markt mit

strategischem Fokus auf KI-gestützte Precision Health Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik,

Gesundheitstechnologie, Biotechnologie und Gesundheitswesen • Portfolio wird mit 108 Millionen Euro bewertet

Martinsried/Planegg, Germany, 16. Dezember 2025 - Die Leo International Precision Health AG ("LIPH" oder "die Gesellschaft", WKN:549060, Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf KI-gestützte Precision Health-Unternehmen, gibt den Erwerb ihrer ersten sechs Portfoliounternehmen bekannt. Die Transaktion umfasst die Mehrheitsbeteiligungen von LIPH an wesentlichen Vermögenswerten im Bereich Precision Health und entspricht einer Gesamtbewertung des Portfolios von EUR 108 Millionen.

Der Erwerb der Unternehmensbeteiligungen und die damit einhergehende Kapitalerhöhung durch Sacheinlage, wie zuvor in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 25. November 2025 bekannt gegeben, wurden am 16. Dezember 2025 vollzogen und im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen. Damit erhöhte sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 500.000,00 durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um EUR 50.000,00 auf EUR 550.000,00 durch die Ausgabe von 50.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnbeteiligung zum 1. Januar 2025.

Die erworbenen sechs Unternehmen bilden die Grundlage für das integrierte, KI-gestützte Gesundheitsökosystem von LIPH und decken die Bereiche Medizintechnik, Gesundheitstechnologie, Biotechnologie und Gesundheitswesen ab. Wie in der heutigen Ad-hoc-Mitteilung dargelegt, wurden die Beteiligungen an den folgenden Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen nun in LIPH eingebracht:

• amiko AI Biomedical Limited, Taiwan (51,00%) • Danner Laboratory, Inc., USA (51,00%) • Immune Anima Inc. (UHO Wellness), Taiwan (67,32%) • Pathomics Health Pte. Ltd., Singapur (51,00%) • Rehne Biotech (Australia) Pty Ltd, Australien (51,00%) • Wankang Medical Group (Hong Kong) Co., Limited (Dr. Pain), Hongkong (100,00%)

Mit dem Erwerb dieser Mehrheitsbeteiligungen hat LIPH den ersten Baustein seiner umfassenden Portfoliostrategie gesetzt und eine synergetische und skalierbare Plattform für Innovation, operative Integration und langfristige Wertschöpfung geschaffen.

Joshua Lo, CEO von LIPH, kommentiert: "Mit dem Abschluss unserer ersten Beteilligungserwerbe erreichen wir einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung von LIPH. Damit legen wir den Grundstein für Europas erstes integriertes KI-gestütztes Gesundheitsökosystem, das Medizintechnik, Gesundheitstechnologie, Biotechnologie und Gesundheitswesen unter einer einheitlichen Plattform vereint. Durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen stellen wir die Ausrichtung, Kontrolle und Erschließung datengestützter Synergien in unserem gesamten Portfolio sicher. Der heutige Tag ist mehr als nur ein wichtiger Transaktionspunkt, er ist der Beginn der Wachstumsphase von LIPH und des langfristigen Investitionserfolgs."

LIPH wird weiterhin gezielte Akquisitionen tätigen und das Portfolio aktiv weiterentwickeln, wobei internationale Kapitalmärkte genutzt werden sollen, um einen messbaren Wertzuwachs zu unterstützen. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung attraktiver Projekte, deren Wertsteigerung und einen späteren Exit, um so durch Optimierung von Vermögenswerten, Umsatzwachstum, Lizenzierung und Royalties Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG ("LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik, Gesundheitstechnologie, Biotechnologie und Gesundheitswesen bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite.

Kontakt::

Leo International Precision Health AG

Am Klopferspitz 19

82152 Planegg / Martinsried

vorstand@spobag-ag.de

Investor Relation- und Medien-Kontakt:

MC Services AG

Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka

news@mc-services.eu

+49 (0)89- 210 228-0

