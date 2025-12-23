Anzeige
Dienstag, 23.12.2025
Breaking News: Drohnenabwehr aus Israel für die NATO?!
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601
Frankfurt
23.12.25 | 08:05
21,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Medien
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
23.12.2025 11:03 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Planegg / Martinsried (pta000/23.12.2025/10:31 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900R5095181VD8H48 
Straße, Hausnr:        Am Klopferspitz 19 
PLZ:              82152 
Ort:              Planegg / Martinsried, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Angel Ventures Limited Registrierter Sitz und Staat: Kowloon, Hongkong

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 16.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   3,24                         3,24           550.000 
  letzte   n/a           n/a              n/a 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0005490601 17.800          0               3,24          0,00 
  Summe:                      17.800                         3,24

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 22.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Am Klopferspitz 19 
           82152 Planegg / Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766482260840 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 04:31 ET (09:31 GMT)

© 2025 Dow Jones News
