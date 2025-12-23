DJ PTA-PVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Planegg / Martinsried (pta000/23.12.2025/10:31 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 529900R5095181VD8H48 Straße, Hausnr: Am Klopferspitz 19 PLZ: 82152 Ort: Planegg / Martinsried, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Angel Ventures Limited Registrierter Sitz und Staat: Kowloon, Hongkong

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 16.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 3,24 3,24 550.000 letzte n/a n/a n/a Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005490601 17.800 0 3,24 0,00 Summe: 17.800 3,24

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 22.12.2025

(Ende)

Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

