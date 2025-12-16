DJ PTA-NVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Planegg / Martinsried (pta000/16.12.2025/23:15 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent Leo International Precision Health Aktiengesellschaft, Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg / Martinsried, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 16.12.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 550.000 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
