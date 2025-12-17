Anzeige
Mittwoch, 17.12.2025
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
Frankfurt
17.12.25 | 08:06
6,000 Euro
-60,00 % -9,000
Branche
Medien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG 5-Tage-Chart
17.12.2025 12:51 Uhr
PTA-NVR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Mitteilung über Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG vom 16.12.2025

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Mitteilung über Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG vom 16.12.2025

Planegg / Martinsried (pta000/17.12.2025/12:20 UTC+1) - Veröffentlichung

1. Emittent Leo International Precision Health Aktiengesellschaft, Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg / Martinsried, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 16.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 550.000 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Am Klopferspitz 19 
           82152 Planegg / Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765970400703 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 06:20 ET (11:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
