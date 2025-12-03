PTA-DD: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.06.2025

Anzeige
Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 04.06.2025

Planegg / Martinsried (pta000/03.12.2025/20:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name            PC Beteiligungsgesellschaft mbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status      In enger Beziehung 
                      Phillip Campbell 
                      Vorstand 
b)      Berichtigung        Korrektur der Veröffentlichung vom 4. Juni 2025 bezüglich des 
                     Transaktionsdatums 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name            Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
b)      LEI            529900R5095181VD8H48 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung          DE0005490601 
b)      Art des Geschäfts     Sonstiges 
                     Kauf: Die Bedingungen für den dinglichen Vollzug in der am 20. August 2024 
                      geschlossenen Vereinbarung (schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft) sind am 
                     30. Mai 2025 eingetreten. 
c)      Preis(e)          Volumen 
        0,3215 EUR         151.260,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis     Aggregiertes Volumen 
        0,3215 EUR         151.260,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts    11.06.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts     Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Am Klopferspitz 19 
           82152 Planegg / Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764788400260 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 14:02 ET (19:02 GMT)

© 2025 Dow Jones News
