"Die Flut hebt alle Boote, doch erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose schwimmt." Dieses Börsen-Bonmot von Warren Buffett beschreibt den aktuellen Zustand des Krypto-Marktes perfekt. Während sich Bitcoin nach seiner volatilen Phase stabilisiert und eine neue Reifephase erreicht, platzen an den Rändern die spekulativen Blasen. Bestes Beispiel: American Bitcoin aus dem Trump-Universum. Investoren verstehen zunehmend, dass es bei Blockchain auf Qualität ankommt. Wir stellen Finanztitel mit Substanz vor, die auch Krypto-Fantasie versprühen.Den vollständigen Artikel lesen ...
