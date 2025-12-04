"Die Flut hebt alle Boote, doch erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose schwimmt." Dieses Börsen-Bonmot von Warren Buffett beschreibt den aktuellen Zustand des Krypto-Marktes perfekt. Während sich Bitcoin nach seiner volatilen Phase stabilisiert und eine neue Reifephase erreicht, platzen an den Rändern die spekulativen Blasen. Bestes Beispiel: American Bitcoin aus dem Trump-Universum. Investoren verstehen zunehmend, dass es bei Blockchain auf Qualität ankommt. Wir stellen Finanztitel mit Substanz vor, die auch Krypto-Fantasie versprühen.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.