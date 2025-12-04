Die Dynamik der Energiewende erzeugt beispiellose Wachstumspfade. Während Kostensenkungen und globale Investitionswellen vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz den Energiesektor antreiben bilden drei spezifische Unternehmen eine mächtige Wertschöpfungskette. Ein führender Turbinenhersteller, ein innovativer Finanzierer und ein gewaltiger Betreiber. Nordex, RE Royalties und RWE verkörpern die essenziellen Schritte vom Bau über die Finanzierung bis hin zum profitablen Betrieb und offenbaren Chancen für Investoren. Wir analysieren die aktuelle Situation der drei Unternehmen.

