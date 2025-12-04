Die Befürchtungen einer KI-Blase haben die publizierten Quartalsdaten wichtiger Player beiseite gewischt. Nvidia und zuletzt US-Gesellschaft Marvell Technology bestätigten mit starken Auftragseingängen das dynamische und strukturelle Wachstum. Aber nicht überall läuft es gut. Der deutsche Maschinenbau steckt in der Krise. Der Branchenverband VDMA korrigierte seine Prognose für das laufende Jahr nach unten. Generell wurde eine hohe Investitionszurückhaltung beklagt. Wir werfen einen Blick auf chancenreiche Investments.

