Der DAX ist am Mittwoch nahezu auf der Stelle getreten. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 23.693,71 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Donnerstag sieht aber wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent höher auf 23.803 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es sehr ruhig. Aurubis und Hewlett Packard Enterprise veröffentlichen ihre Quartalszahlen, bei Rio Tinto findet der Kapitalmarkttag statt. Im Fokus dürfte zudem nach den Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...