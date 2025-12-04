© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Ein Gericht in Indien erlaubt Dr. Reddy's den Export von Semaglutid-Generika. Damit droht Novo Nordisk früher als erwartet globaler Preisdruck - ein Warnsignal für die Margen des Ozempic-Herstellers.Novo Nordisk gerät durch eine überraschende Entscheidung in Indien unter Druck: Ein Gericht in Neu-Delhi hat Dr. Reddy's Laboratories erlaubt, Semaglutid-Generika zu produzieren und in Länder ohne Patentschutz zu exportieren - und das noch vor Ablauf des globalen Patents im Jahr 2026. Semaglutid ist der Wirkstoff von Ozempic und Wegovy, den beiden Milliardenprodukten des Konzerns. Novo scheiterte mit dem Versuch, die Herstellung zu blockieren. Das Gericht argumentierte, die zugrunde liegenden …