Die Aktie von Evotec kämpft sich nach dem Absturz Anfang November wieder allmählich nach oben. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 5,52 €. Was ist hier weiterhin zu erwarten? Allgemeiner Börsenschwäche getrotzt Nach den jüngsten Rückgängen an den Börsen war davon auszugehen, dass auch die Aktie des Hamburger Unternehmens betroffen ist. Dem war aber nicht so. Nach dem Absturz Anfang November auf rund 5,20 € war hier viel Negatives ...

