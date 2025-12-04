EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im Bereich von 2-5% sowie eine EBITDA-Marge von rund 27%. Diese Prognose weicht von den aktuellen Markterwartungen von 8,2% währungsbereinigtem Wachstum und einer EBITDA-Marge von 28,8% ab (Quelle: Vara Consensus, 03. Dezember 2025).



Darüber hinaus aktualisiert SCHOTT Pharma den mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2027 bis 2029 auf ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6-8% und erwartet, dass sich die EBITDA-Marge in den kommenden Jahren in Richtung 30% erhöht.



Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 entsprechen den Markterwartungen und werden heute noch in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 11. Dezember 2025 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.







