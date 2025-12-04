LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 5375 auf 5450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag des Rohstoffkonzerns seien in vielerlei Hinsicht die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kostenkürzungen könnten aber beim operativen Gewinn etwas Aufwärtspotenzial für den Konsens im Jahr 2030 mit sich bringen, wenn sie vollständig erreicht würden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757





© 2025 dpa-AFX-Analyser