Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 décembre/December 2025) - Scope Technologies Corp. (SCPE) has announced a name and symbol change to Quantum Secure Encryption Corp. (QSE).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on December 8, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on December 5, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Scope Technologies Corp. (SCPE) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Quantum Secure Encryption Corp. (QSE).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 8 décembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 5 décembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective: Le 8 DEC 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: SCPE New Symbol/Nouveau Symbole: QSE New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 74767B 10 3 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 74767B 10 3 1 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 80917B109/CA80917B1094

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)