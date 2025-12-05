Marktbericht für 5. Dezemeber 2025: Die internationalen Märkte gehen mit einer freundlich-stabilen Tendenz in den Freitag. Rückenwind kommt von der Aussicht auf eine baldige geldpolitische Lockerung in den USA, die von Marktteilnehmern inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 86 % erwartet wird. Der DAX konnte bereits am Vortag +0,8 % zulegen und schloss bei 23.882 Punkten, wobei Futures am Morgen auf eine erneut leicht positive Eröffnung hindeuten. Gleichzeitig bleibt der konjunkturelle Unterbau gemischt - das prägt auch die Stimmung bei deutschen Nebenwerten. Makro-Stimmung: Zwischen ...

