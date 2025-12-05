An einem überwiegend freundlichen Handelstag stehen heute im deutschen Leitindex DAX die Aktien der Rückversicherer Hannover Rück und Munich Re unter Druck. Grund für die Abverkäufe ist der neue Ausblick der Schweizer Rückversicherungsgiganten Swiss Re, den dieser am heutigen Investorentag veröffentlicht hat.Swiss Re setzte seine Gewinnprognose für das kommende Jahr nur moderat höher - deutlich weniger aber, als zahlreiche Marktteilnehmer erwartet hatten. Die Schweizer wollen ihren Gewinn durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
