Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/11/2025
FR0013230612
3 494
15.2636
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/01/2025
FR0013230612
2 049
15.0330
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/02/2025
FR0013230612
1 856
14.9073
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/03/2025
FR0013230612
2 976
14.7940
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/04/2025
FR0013230612
661
14.9218
XPAR
TOTAL
11 036
15.0138
