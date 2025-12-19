Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
+15% an einem Tag - und dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DMZM | ISIN: FR0013230612 | Ticker-Symbol: 7TI
Frankfurt
18.12.25 | 08:04
15,220 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TIKEHAU CAPITAL SCA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TIKEHAU CAPITAL SCA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,66015,72011:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL SCA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TIKEHAU CAPITAL SCA15,2200,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.