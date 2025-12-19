Regulatory News:
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/12/2025
FR0013230612
1 757
15.1869
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/12/2025
FR0013230612
2 187
15.5521
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/12/2025
FR0013230612
1 204
15.5764
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/12/2025
FR0013230612
855
15.6034
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/12/2025
FR0013230612
2 143
15.5709
XPAR
TOTAL
8 146
15.4872
