In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/12/2025
FR0013230612
808
15.6727
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/12/2025
FR0013230612
1 520
15.7009
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/12/2025
FR0013230612
870
15.6977
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/12/2025
FR0013230612
1 197
15.8280
XPAR
TOTAL
4 395
15.7297
