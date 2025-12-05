HMS Bergbau erweitert weiterhin sein Geschäftsmodell und fügt zwei neue Ertragsquellen hinzu: das Maatla-Tagebau-Kohleprojekt in Botswana und Aktivitäten im Bereich Flüssigbrennstoffe (Marine Fuels). Maatla soll in H1 2026 mit der Produktion beginnen, und dabei die Ertragsqualität deutlich verbessern (~30 % Bruttomarge). Das Geschäft mit Schiffskraftstoffen, das von einem rd. 30-köpfigen Team betrieben wird, wird u.a. in Asien und Südamerika ausgerollt und hat ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von rund 1 Mrd. EUR. Gemeinsam erhöhen beide Initiativen die Margen und diversifizieren die Erträge. Wir heben unsere Gewinnschätzungen an, erhöhen unser DCF-basiertes Kursziel auf 70,00 EUR (von 53,00 EUR) und bekräftigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag





© 2025 mwb research