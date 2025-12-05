Es ist wieder einmal Zahltag im Rohstoff-Anleger-Club: Mit der Aktie von SantaCruz Silver können sich Anleger über einen echten Tenbagger freuen. Die Aktie hat seit der Erstempfehlung über +900% Rendite eingefahren. Nun wurde die halbe Position verkauft. Silber-Perle hat sich verzehnfacht Rohstoffexpertin und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus lag mit diesem Junior-Produzenten wieder einmal goldrichtig. Dank ihres Know-hows erkannte sie frühzeitig das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de