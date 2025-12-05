© Foto: Unsplash

BofA hebt das Kursziel für BMW auf 85 Euro an, behält jedoch die "Underperform"-Einstufung bei. Die "Neue Klasse"-Plattform wird dabei positiv bewertet.Das Kursziel für BMW wurde von 79 auf 85 Euro angehoben, während die Underperform-Einstufung beibehalten wurde. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht "European Automobiles Year Ahead 2026" von BofA Global Research hervor. "Obwohl wir unsere negative Einschätzung der BMW-Aktie beibehalten, möchten wir gleich zu Beginn betonen, dass uns die von BMW gerade eingeführte 'Neue Klasse'-Plattform gefällt", so die Analysten von BofA Global Research. "Wir finden die Neue Klasse und die dazugehörige Technologie zwar gut, …