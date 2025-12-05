Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 24.028 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start konnte der Dax im Tagesverlauf weitere Zugewinne verzeichnen.



"Die Investoren greifen weiter bei den Dax 40 Unternehmen zu und fokussieren sich verstärkt auf die zyklischen Branchen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Besonders nachgefragt sind die bisherigen Favoriten in 2025. Die Jahresendrallye steht bereits im Zeichen des jährlichen Window-Dressings", so Lipkow.



"Weniger gefragt sind die Aktien der Versorgungsunternehmen RWE und Eon. Auch bei den Versicherungstiteln von Münchner Rück und Hannover Rück herrscht vorerst Kaufzurückhaltung. Die Investoren wollen zum Jahresende eher hohe Betatitel in ihren Depots haben", erklärte er. "So langsam nährt sich der Dax 40 jedoch einer überkauften Situation an und es benötigt entweder stärkeres Kaufinteresse oder die Trenddynamik kann sich bereits zeitnah wieder verlangsamen."



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von BMW, Infineon und Porsche an der Spitze der Kursliste. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Hannover Rück, Eon und RWE wieder.



Unterdessen stieg der Gaspreis geringfügig: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Januar kostete 27 Euro. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund sieben bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,78 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1635 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8595 Euro zu haben.





© 2025 dts Nachrichtenagentur