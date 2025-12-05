Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag noch mal einen Gang hochgeschaltet: Der Dax knackte erstmals seit Mitte November wieder die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 24.028,14 Zählern ins Wochenende.Der MDAX legte ebenfalls zu - allerdings gemächlicher - und schloss 0,3 Prozent höher bei 29.696,45 Punkten.Nach dem schwachen Monatsstart samt Verlaufstief bei 23.433 Punkten am Montag hat der DAX damit ordentlich Boden gutgemacht. ...

