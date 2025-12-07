Der Pharmakonzern Dermapharm setzt seinen Anfang November begonnenen Aufwärtstrend konsequent fort. Die Aktie befindet sich aktuell auf einem 6-Monats-Hoch, wobei sich der maximale Gesamtgewinn bei diesem RuMaS-Börsentipp am Freitag auf bis zu 12,14 Prozent erhöhte. Diese Entwicklung bestätigt unsere Einschätzung.Bereits in der vorherigen Analyse am vergangenen Sonntag wurde die potenzielle Kursentwicklung der Dermapharm-Aktie klar umrissen: Sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
