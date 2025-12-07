Dieser Trading-Tipp vom letzten Sonntag hat den Einstiegskurs nicht erreicht. Nach dem Abpraller an der 19-Euro-Marke sieht es nicht nach einem schnellen Ausbruch nach oben aus, von daher verzichten wir auf einen neuen Einstiegskurs. Während viele Anbieter lediglich allgemeine Empfehlungen abgeben oder den Einstieg "billigst" vorschlagen, legen wir größten Wert auf präzise definierte Einstiegskurse. Erst wenn diese klar benannten Kursmarken tatsächlich ...

