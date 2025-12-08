NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 95 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Bei den Franzosen dürften die Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline nicht für eine nennenswerte Neubewertung ausreichen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek



