DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens.

Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.

Die Aktie sprang am Montag um mehr als 20 Prozent an und erreichte den höchsten Stand seit April. Das Papier hat im laufenden Jahr mehr als 60 Prozent zugelegt und kostet derzeit rund 7,35 Euro. Von ihrem Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 ist die Aktie jedoch noch weit entfernt.

Die Marktkapitalisierung betrug am Montagvormittag nach dem starken Kursanstieg rund 730 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.

Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor.

Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb/nas/zb