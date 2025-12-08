Die Aktie von Bayer kann zum Wochenstart erneut kräftig zulegen. Sie ist am Montagmorgen mit einem Plus von rund drei Prozent der stärkste Wert im deutschen Leitindex DAX vor Rheinmetall und Siemens Energy. Für Unterstützung sorgt ein positiver Analystenkommentar der US-Investmentbank JPMorgan.JPMorgan hat das Kursziel für den DAX-Konzern überraschend deutlich von zuvor 25 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" verbessert. Analyst Richard Vosser zählt die Leverkusener ...

