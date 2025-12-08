Burry legt nach | Morgan Stanley stuft Tesla ab, JPMorgan suft Bayer hoch & TKMS
|384,95
|385,00
|12:20
|384,85
|385,00
|12:20
|Aktuelle Nachrichten
|11:57
|Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt? Bayer setzt beeindruckende Erholungsrallye fort
|In den letzten Monaten und Jahren "fremdelten" die Marktakteure mit der Bayer-Aktie.Vor allem das langwierige Belastungsthema Glyphosat sorgte dafür, dass keine Kaufstimmung aufkommen wollte. Vor wenigen...
|11:54
|Burry legt nach | Morgan Stanley stuft Tesla ab, JPMorgan suft Bayer hoch & TKMS
|Burry legt nach | Morgan Stanley stuft Tesla ab, JPMorgan suft Bayer hoch & TKM
|11:50
|AKTIE IM FOKUS/Auch JPMorgan wird optimistischer: Bayer-Rally geht weiter
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer haben nach einer kurzen Konsolidierung ihren Aufwärtstrend am Montag wieder aufgenommen. Zuletzt wurden immer mehr Analysten optimistisch, nachdem der Pharma-...
|11:35
|Aktien Frankfurt: Nach zähem Start legt Dax leicht zu
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Gegen Mittag war der Aufschlag mit 0,2 Prozent...
|11:09
|Bayer-Aktie: Analysten verdoppeln Kursziel - Plötzlich 47 Prozent Kurspotenzial
|Die Aktie von Bayer erlebt aktuell eine deutliche Erholung. Dem tragen nun auch die Analysten von J.P. Morgan Rechnung und verdoppeln das Kursziel für den DAX-Konzern. Bietet sich hier plötzlich 47...
|10:55
|LONDON BROKER RATINGS: JPMorgan cuts M&G, UBS cuts Trainline
|10:38
|Bayer: JPMorgan verdoppelt Kursziel - Turbo-Call zündet erneut
|Die Aktie von Bayer kann zum Wochenstart erneut kräftig zulegen. Sie ist am Montagmorgen mit einem Plus von rund drei Prozent der stärkste Wert im deutschen Leitindex DAX vor Rheinmetall und Siemens...
|10:24
|JPMorgan Ultra-Short Income ETF declares $0.0529 dividend
|10:46
|Morgan Stanley: Angebotsdefizit treibt Kupferpreis-Prognose für 2026 auf 10.650 US-Dollar
|11:50
|Raumfahrt: Elon Musk will seine Raumfahrtfirma SpaceX an die Börse bringen
|11:46
|Tesla-Werkchef Thierig: "Es war einfach ein fantastisches Jahr"
|11:42
|Amid Elon Musk's Cooling Tensions With White House, Donald Trump Jr. Calls Tesla CEO 'Generational Talent:' 'My Father Understands…'
|11:58
|TKMS-Chef strebt rasche Entscheidung zu Übernahme der Werft GNYK an
|11:51
|Rüstungskonzern: Auftragsbestand bei TKMS so hoch wie nie
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|34,540
|+2,72 %
|JPMORGAN CHASE & CO
|270,40
|-0,02 %
|MORGAN STANLEY
|151,52
|-0,01 %
|TESLA INC
|384,90
|-1,48 %
|TKMS AG & CO KGAA
|68,95
|+3,53 %