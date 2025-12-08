Die Aktie von Bayer erlebt aktuell eine deutliche Erholung. Dem tragen nun auch die Analysten von J.P. Morgan Rechnung und verdoppeln das Kursziel für den DAX-Konzern. Bietet sich hier plötzlich 47 Prozent an Kurspotenzial? Nach guten Nachrichten rund um das Thema Glyphosat hat die Aktie von Bayer zuletzt einen deutlichen Ausbruch nach oben im Kurs erlebt. Dem haben nun auch die Experten von J.P. Morgan Rechnung getragen. Bayer-Aktie: Analysten verdoppeln ...

