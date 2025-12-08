KI-Assistentin "Alma" macht Steuererklärung im Browser einfacher denn je

Wolters Kluwer Tax Accounting (TAA) Deutschland bietet ab sofort die SteuerSparErklärung Online an, eine neue Cloud-Lösung, die zur Produktfamilie der vielfach ausgezeichneten Steuersoftware SteuerSparErklärung gehört. Mit der SteuerSparErklärung Online erledigen Arbeitnehmer, Studierende, Rentner oder Berufseinsteiger ihre Steuererklärung einfach, schnell und sicher im Browser. Steuererklärungen für das Steuerjahr 2025 können ab Anfang 2026 über die SteuerSparErklärung Online eingereicht werden. Die KI-gestützte digitale Assistentin Alma hilft Nutzern bei der Erstellung ihrer Steuererklärung. Die Expert-AI-Lösung von Wolters Kluwer liefert schnelle, fachkundige Antworten auf Fragen in Alltagssprache, indem sie auf das Expertenwissen aus über 45 Jahren Wolters Kluwer Steuertipps zugreift. Alma unterstützt auch Nutzer der klassischen SteuerSparErklärung, die das Unternehmen weiterhin als Software für PC und Mac anbietet.

Christoph Schmidt, Geschäftsführer von Wolters Kluwer Steuertipps, erklärt: "In der SteuerSparErklärung Online haben wir KI-Erfahrungen von Wolters Kluwer und unsere umfassende Steuerexpertise kombiniert, um eine intelligente Online-Cloud-Lösung zu schaffen. Unserer GenAI-Lösung "Alma" basiert auf unseren eigenen, vertrauenswürdigen Daten und macht unseren Anwendern die Erstellung und Abgabe ihre Steuererklärung so einfach wie möglich. Selbst absolute Steuer-Neulinge werden einfach, schnell und zuverlässig durch die Steuererklärung geführt."

Neben Alma bietet die SteuerSparErklärung Online folgende Funktionen:

Schlanker Einstiegsdialog: Nutzer wählen einfach die für sie relevanten Teile der Steuererklärung aus.

Nutzer wählen einfach die für sie relevanten Teile der Steuererklärung aus. Datenübernahme: Nutzer können Daten aus der SteuerSparErklärung des Vorjahres in die Online-Lösung importieren.

Nutzer können Daten aus der SteuerSparErklärung des Vorjahres in die Online-Lösung importieren. Strukturierter Frage-Antwort-Modus: sicher und fehlerfrei durch die Steuererklärung ganz ohne komplizierte Formulare.

sicher und fehlerfrei durch die Steuererklärung ganz ohne komplizierte Formulare. Automatische Prüfung: Angaben werden auf Vollständigkeit und Plausibilität gecheckt.

Angaben werden auf Vollständigkeit und Plausibilität gecheckt. Live-Erstattung: Nutzer sehen sofort, wie sich ihre Angaben auf die Rückerstattung auswirken.

Nutzer sehen sofort, wie sich ihre Angaben auf die Rückerstattung auswirken. Gratis-Test: Anwender können die SteuerSparErklärung Online kostenlos testen und ihre Steuererstattung ermitteln. Erst bei der Abgabe ist ein Kauf erforderlich.

Anwender können die SteuerSparErklärung Online kostenlos testen und ihre Steuererstattung ermitteln. Erst bei der Abgabe ist ein Kauf erforderlich. Elektronische Abgabe der Steuererklärung: ohne eigenes ELSTER-Zertifikat dank Steuertipps-Versandservice.

ohne eigenes ELSTER-Zertifikat dank Steuertipps-Versandservice. Datensicherheit: Alle Daten werden sicher und verschlüsselt übertragen.

SteuerSparErklärung für das Steuerjahr 2025: maximale Rückerstattung, verbesserte Usability

Nutzer, die lieber offline arbeiten, können weiterhin die auf ihrem Rechner installierte Version der SteuerSparErklärung nutzen. Auch diese bewährte Lösung führt komfortabel durch die Steuererklärung, alle Daten werden jedoch nur lokal gespeichert. Die Version für das Steuerjahr 2025 sorgt mit modernem Design und verbesserter Usability für noch mehr Übersicht im Start-Center. Zudem wurde die Erfassung von Kosten für Telefon, Internet und Wegen zur Arbeit vereinfacht. Wie gewohnt gibt es die SteuerSparErklärung in verschiedenen Varianten, beispielsweise für Selbstständige oder für Rentner. Besonders attraktiv ist die SteuerSparErklärung flex, die neben dem günstigeren Nachkauf weiterer Abgaben den digitalen Versandservice für Nutzer ohne eigenes ELSTER-Zertifikat beinhaltet. Steuerzahler mit eher einfachen Steuerfällen können alternativ die aktualisierte Fassung der SteuerSparErklärung-Smartphone-App für das Steuerjahr 2025 nutzen, die Anfang 2026 im Apple App Store sowie im Google Play Store verfügbar sein wird.

