Am Montag, dem 8. Dezember, konnte sich die Aktie von Vienna Insurance mit einem Tagesgewinn von 1,55 Prozent den zweiten Platz im Austrian Traded Index (ATX) erreichen. Der Handel an der Wiener Börse endete für die Aktie bei einem Kurs von 52,50 Euro, während im Tagesverlauf sogar ein neues Allzeithoch von 53,40 Euro erreicht wurde.Auch im längerfristigen Vergleich zeigt sich die Aktie sehr stark: Im laufenden Jahr verzeichnet das Unternehmen einen ...

