Am Montag, dem 8. Dezember, konnte sich die Aktie von DO&CO als Tagesgewinner im Austrian Traded Index (ATX) behaupten. Mit einem Kursanstieg von 1,68 Prozent war die Aktie der Top-Performer des Tages. Der Handel an der Wiener Börse endete für die DO&CO-Aktie bei einem Kurs von 193,80 Euro, nachdem im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 199,00 Euro erreicht wurde.Auch im längerfristigen Vergleich zeigt sich die Aktie von DO&CO sehr robust: Im ...

