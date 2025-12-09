Der französische Energieriese TotalEnergies hat seine Beteiligungen in Großbritannien neu strukturiert. Demnach wird das Unternehmen seine Aktivitäten im Öl- und Gasbereich in Next Neo einbringen, wodurch der größte unabhängige Produzent im Vereinigten Königreich geschaffen wird. TotalEnergies wird daran 47,5 Prozent halten. Repsol UK wird künftig 23,625 Prozent an Next Neo halten, HitecVision 28,875 Prozent. Stimmen die zuständigen Behörden zu, soll der Deal noch in der ersten Hälfte des kommenden ...

