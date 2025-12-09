

EQS-Media / 09.12.2025 / 08:30 CET/CEST

Medienmitteilung

naoo stellt neue Machine-Learning-Plattform vor, deutlicher Effizienzgewinn für KI-Anwendungen Automatisierte Workflows erhöhen Skalierbarkeit und Effizienz und ermöglichen schnellere Produktverbesserungen auf der gesamten Plattform. Zürich, Schweiz - 9. Dezember 2025 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329) kündigt heute die Einführung von ModelKnife an. Es handelt sich dabei um die erste Open-Source-Technologieplattform des Unternehmens und einen neuen Grundpfeiler ihrer KI-Infrastruktur. ModelKnife wurde vollständig intern entwickelt und ermöglicht einen hohen Grad an Automatisierung für die Machine-Learning-Workflows von naoo. Dies beschleunigt die Entwicklung, erhöht die Zuverlässigkeit der Prozesse und führt damit zu einem effizienteren Einsatz von Engineering-Ressourcen. ModelKnife ist die zweite strategische Infrastrukturinitiative im KI-Bereich von naoo. Die erste, GAIA, wurde im Mai 2025 eingeführt und schafft eine einheitliche interne Datenumgebung, welche die Inhalte strukturiert, organisiert und anreichert, auf denen naoo's KI-Fähigkeiten basieren. Während GAIA das zugrundeliegende Datenfundament bereitstellt, liefert ModelKnife nun die automatisierte "Maschinerie", über die naoo ihre KI-Modelle entwickelt, trainiert und produktiv setzt. Gemeinsam bilden GAIA und ModelKnife eine moderne, kohärente Architektur für die nächste Generation KI-gestützter Funktionen auf der naoo-Plattform. ModelKnife ist unter www.modelknife.com öffentlich zugänglich; eine Warteliste ist ab heute geöffnet. Mit dieser geplanten Veröffentlichung als Open Source zählt naoo zu den wenigen Unternehmen, die grundlegende Teile ihrer KI-Infrastruktur der breiteren Community zugänglich machen - ein Schritt, der die langfristige technologische Ausrichtung von naoo stärkt und die Attraktivität des Unternehmens für Spitzeningenieure weiter erhöht. Die Einführung von ModelKnife folgt auf den Ausbau des naoo-AI-Entwicklungszentrums, das kürzlich durch vier Senior Engineers mit langjähriger IBM-Erfahrung verstärkt wurde und nun elf Entwickler umfasst. Diese zusätzliche Expertise wird durch eine Infrastruktur potenziert, die viele Prozesse automatisiert, die zuvor manuell orchestriert werden mussten. Aufgaben wie Datenaufbereitung, Modellkonvertierung, Embedding-Generierung, die grossvolumige Strukturierung von Inhalten und die Modellbereitstellung laufen nun in einem einzigen, konsistenten Workflow ab. Dies reduziert operative Reibungsverluste und ermöglicht Produktverbesserungen deutlich schneller als bisher. Dr. David Liu, Chief Data Scientist und Head of AI, kommentiert:

"ModelKnife ist das Ergebnis eines umfassenden Automatisierungsprozesses innerhalb unseres gesamten KI-Stacks. Die Plattform ermöglicht unseren Teams schnelleres und einheitlicheres Arbeiten und stärkt das Fundament, auf dem wir zukünftige Technologien entwickeln werden. Zusammen mit GAIA und dem Ausbau unseres AI-Hubs markiert ModelKnife einen weiteren wichtigen Schritt in unserer langfristigen Technologiestrategie. Die Veröffentlichung als Open Source unterstreicht unser Bekenntnis zu modernen Engineering-Grundsätzen und gemeinschaftlicher Innovation." Kevin Dragon, CFO der naoo AG, ergänzt:

"ModelKnife ist genau die Art von Infrastruktur, die sich jeder CFO wünscht: Sie verbessert unsere Fähigkeit, das Umsatzwachstum zu steigern und gleichzeitig die Kontrollierbarkeit der Kosten sicherzustellen. Schon heute ersetzt der Automatisierungsgrad Arbeiten, für die wir sonst vier bis fünf zusätzliche Machine-Learning-Spezialisten bräuchten. Damit können wir unsere KI-Fähigkeiten skalieren, ohne die Kostenbasis im gleichen Verhältnis auszuweiten." Über naoo naoo gestaltet die Zukunft Creator-getriebener Sozialer Medien - unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo Plattform - ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Points fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der größten in der DACH-Region - verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell. naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Investoren und Medien: Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

Telofon: +41 (0)79 867 10 10 E-mail: karl.Fleetwood@naoo.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: naoo AG

Schlagwort(e): Informationstechnologie



09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News