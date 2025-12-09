AUTO1 hat seine finanzielle Flexibilität gestärkt, indem das Bestandsfinanzierungsvolumen auf 1,6 Mrd. EUR (+45%) erhöht und die Fälligkeit bis 2027 verlängert wurde. Dabei wurde die Zahl der Banken erweitert und Liquidität für das fortgesetzte Wachstum gesichert. In Gesprächen beim Frankfurter Eigenkaptialforum verwies das Management ein freundliches Umfeld mit stabilen Gebrauchtwagenpreise, ein moderates Wachstum des Bruttogewinns pro Einheit (GPU) im Jahr 2026 nach starken Zuwächsen in diesem Jahr, zudem steht eine profitable Nettozinsspanne aus der Finanzierung. Demnach bleiben die operativen Trends positiv, unterstützt durch den fortlaufenden Ausbau des Distributionsnetzes. Trotz stabiler Fundamentaldaten bietet die Kurskorrektur auf ~23,00 EUR erneuerten Aufwärtsspielraum. Wir stufen unsere Einschätzung von HALTEN auf KAUFEN hoch und bestätigen unser Kursziel von 33,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se





© 2025 mwb research